Trump stoppt ein Anti-Korruptionsgesetz für US-Firmen im Ausland. Geht das?

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International schlägt Alarm: „Trumps Dekret schwächt das Kronjuwel im Kampf der USA gegen die globale Korruption.“ Anders gesagt: Der Bestechung ausländischer Regierungsmitglieder, die Aufträge an US-Konzerne vergeben, ist Tür und Tor geöffnet.

Per Dekret hat Donald Trump das Justizministerium angewiesen, die Strafverfolgung nach dem „Foreign Corrupt Practices Act“ (FCPA) auszusetzen. Dieses Gesetz sorgte dafür, dass Amerikaner mit Gefängnisstrafen dafür verurteilt wurden, wenn sie ausländische Regierungsbeamte bestochen haben, um im jeweiligen Land Geschäfte zu machen.

Der Haken an der Sache betrifft vor allem nicht-amerikanische Unternehmen, die mit US-Konzernen im Ausland um oft milliardenschwere Aufträge konkurrieren. Denn das Gesetz betraf bisher auch ausländische Personen oder Unternehmen, die dank tatsächlicher oder vermuteter Bestechung in Drittländern US-Firmen das Geschäft wegschnappten.

Einige hohe Manager diverser Konzerne mussten dafür schon in den USA in Haft. Und gegen ausländische Personen und Unternehmen scheint das Gesetz weiterhin zu gelten.

Die Außenpolitik-Redaktion gibt in lockerer Reihenfolge eine Einschätzung zu den nahezu täglichen Trump-Dekreten.