"Trump, der falsche Prophet": Warum Evangelikale sich für Harris einsetzen

„Evangelicals for Harris”, ein loses Bündnis von mittlerweile über 200.000 Menschen in allen Teilen der USA, hat sich darauf eingeschossen, in den sieben Bundesstaaten, die das Rennen um das Weiße Haus aller Wahrscheinlichkeit nach entscheiden werden - Arizona, Nevada, Georgia, North Carolina, Pennsylvania, Michigan und Wisconsin - gezielt cirka 20 Prozent plus x ihrer Glaubensbrüder- und schwestern anzusprechen, damit sie nicht für den Republikaner stimmen.

"Was würde Jesus tun?"

Dabei, so sagt Gründer Jim Ball, ein Pastor aus Vienna vor den Toren Washingtons, lässt man sich leiten, von dem, was vor einigen Jahren in der Szene unter dem Kürzel WWJD bekannt wurde. „What would Jesus do?” - Was würde Jesus tun?

Ball und seine Mitstreiter, die sich in Zoom-Konferenzen im Internet koordinieren und mit Millionen-Spenden im Rücken seit August gezielt Anti-Trump-Werbespots in strategisch wichtigen Regionen schalten, sind sich sicher, dass die rassistisch grundierten Attacken von Trump und seinem Beiboot J.D. Vance gegen haitianische Einwanderer in Springfield/Ohio keine himmlische Zustimmung erführen. „Diese Leute sind verwundbar. Sie brauchen unsere Hilfe und keinen Hass.”