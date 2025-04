Trump will einen Tiktok-Deal, aber eine Einigung rückt in weite Ferne

Keine 48 Stunden, nachdem Donald Trump seine Zölle verkündet hat, ist der Handelskrieg in vollem Gange. Am Freitag erklärte die chinesische Regierung, auf die neuen US-Strafzölle in Höhe von 34 Prozent ihrerseits mit 34 Prozent auf alle aus den USA importierten Waren zu antworten.