Kurios: Trump-Fans tragen am Parteitag aus Solidarität Ohrenpflaster

Donald Trump hat mit dem großen weißen Pflaster auf dem rechten Ohr, das er nach dem Streifschuss durch einen Attentäter vom Wochenende trägt, einen bizarren Trend gesetzt.

Beim Parteitag seiner Republikaner in Milwaukee verbanden sich auch einige seiner Anhänger das Ohr – um ihre Solidarität mit dem 78-Jährigen auszudrücken. Ein echtes Pflaster brauchten die Delegierten dafür nicht: Viele falteten ein Stück Papier so, dass es sich am Ohr festklemmen ließ – und befestigten es mit einem Stück Klebeband.