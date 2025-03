Wirkt Donald Trumps Haudrauf-Politik?

Haben Trumps radikale Maßnahmen und Ankündigungen, die er in seiner "State of the Union"-Rede nochmal wiederholte, in anderen Bereichen funktioniert?

Migration

Es war eines der zentralen Wahlversprechen Trumps – und tatsächlich scheint er dieses einzulösen: Die Zahl der Migranten, die illegal die Südgrenze der USA überqueren, ist im Februar auf den niedrigsten Stand seit Jahrzehnten gesunken. Grundsätzlich geht dieser Trend schon länger, die Maßnahmen Trumps haben aber definitiv dazu beigetragen.

Neben dem harten Kurs Trumps spielten aber auch die mexikanischen Maßnahmen eine große Rolle. Im vergangenen Jahr hatten die mexikanischen Behörden eine Million Menschen abgefangen. Und so könnte das Land die Migration als Druckmittel benutzen, sollte sich der Handelskrieg verschärfen.

Preise

Trump hatte angekündigt, mit Amtsantritt für sinkende Preise in den USA zu sorgen – eine Ankündigung, die der US-Präsident bis dato nicht umsetzen konnte. Nach wie vor sind die Preise hoch, aufgrund der grassierenden Vogelgrippe steigen vor allem die Eierpreise.