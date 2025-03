Selenskij knickt vor Trump ein, aber verhandelt nun wenigstens mit

Am Freitag hätte man meinen können, Wolodimir Selenskijs politisches Leben sei bald vorbei. Zuerst sein Rausschmiss aus dem Oval Office, nachdem Donald Trump und sein Vize J.D. Vance ihn öffentlich zugrunde gerichtet hatten; am Dienstag dann das Aus der US-Militärhilfen, gefolgt von der Einstellung aller US-Geheimdienstinfos. Dass Elon Musk dem ukrainischen Präsidenten dann auch noch ausrichtete, er solle besser Zuflucht in einem neutralen Land suchen und um Amnestie betteln, hätte es wohl gar nicht mehr gebraucht.

Allein: Zu Hause ist Selenskij nicht der in Ungnade gefallene Held, den man in Washington gern sehen würde. Schon vor Trumps Wahl hatte sich bei vielen in der ukrainischen Politik die Erkenntnis durchgesetzt, dass das Land sich auf einen Rückzug der Amerikaner einstellen müsse. Dass Trump das derart laut und irritierend macht – wohl für ein paar Punkte bei der eigenen Basis, die in Selenskij einen korrupten Möchtegernpolitiker sieht – , hatte man in Kiew zwar nicht erwartet.

Neues Treffen

Ob der Eklat im Weißen Haus geplant war und Trump Selenskij tatsächlich aus dem Amt befördern wollte, wie manche Kritiker unterstellen, sei dahingestellt. Die beiden verbindet jedenfalls eine lange Feindschaft, seit der damals noch politisch unerfahrene Ukrainer sich 2019 geweigert hatte, wegen der Ukrainegeschäfte von Joe Bidens Sohn ermitteln zu lassen – Trump soll deswegen ja die Lieferung von US-Rüstungsgütern gebremst haben; das brachte ihm ein Impeachmentverfahren ein.

Jetzt hat Trump Selenskij dazu gebracht, sich zu entschuldigen, dazu haben dem Kiewer Staatschef wohl auch die Europäer geraten. Wie er das tat, vermittelte aber eine kleine Botschaft: Selenskij stellte sich genau an jenen Platz, an dem er auch am 24. Februar 2022 in die Kamera sagte, er werde in Kiew bleiben, Putins Truppen zum Trotz. Jetzt richtete er Trump via Video und Brief aus, dass ihm leidtue, wie das Gespräch verlaufen sei, und dass er unter Trumps Führung bereit sei, an Gesprächen über einen Frieden teilzunehmen.

Auch der Rohstoffdeal, der am Freitag unterzeichnet hätte werden sollen, liegt damit plötzlich wieder auf dem Tisch. Trump reagierte darauf positiv: „In dem Brief heißt es, dass die Ukraine bereit ist, so bald wie möglich an den Verhandlungstisch zu kommen, um einen dauerhaften Frieden näher zu bringen“, sagte er. Ob das ein Sieg für ihn oder für Selenskij ist, ist Ansichtssache: Bisher war die Ukraine nämlich nicht bei den Gesprächen dabei. Jetzt könnte sie es sein.