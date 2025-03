Bericht: USA geben Kiew keine Geheimdienstinformationen mehr

US-Präsident Donald Trump legt laut Berichten der Financial Times in puncto Druck auf die Ukraine noch einmal massiv nach. Die USA stellen - so der Bericht - die Lieferung von Geheimdienstinformationen an Kiew ein.

Damit würden die ukrainischen Streitkräfte ein weiteres, massives Problem an der Front - vor allem im Donbass - haben: Die Aufklärungsergebnisse durch den ISTAR-Sensormix ermöglichten den ukrainischen Truppen, ein detailliertes Lagebild über die Positionen, Logistikrouten, Kommandoposten und potenzielle Angriffspläne der russischen Streitkräfte zu erstellen und dementsprechend zu handeln. Durch die gelieferten US-Daten können sie weitreichende Ziele erfassen und bekämpfen.