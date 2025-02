"Niemand weiß, ob er gefeuert ist": Chaos bei Musks Entlassungsreigen

Gleichzeitig rollt eine Klagewelle bei Gerichten. In einem besonders augenfälligen Fall wurden laut einem CNN-Bericht rund 300 Mitarbeiter der US-Atomsicherheitsbehörde NNSA Donnerstagnacht gefeuert. Am Freitag sei allerdings schon begonnen worden, die Entlassungen rückgängig zu machen. Unter Berufung auf anonyme Quellen hieß es weiter, die für die Freistellungen Verantwortlichen hätten wohl nicht gewusst, welche Aufgaben die gefeuerten Mitarbeiter genau hatten.

Musks Leute, laut Trumps Beschreibung "Genies in Unterhemden", gehen rigoros vor: Die Kündigungen kommen ohne Fristen, allein am Freitagnachmittag wurden laut Washington Post in der Umweltbehörde EPA 388 Menschen gefeuert. Eine Alleinerziehende erzählte, wie ihre Kündigung abends um 22.30 Uhr per E-Mail herein flatterte. Eine Frau aus dem Wohnungsbauministerium erzählte, wie sie am Freitag zur Toilette ging - als sie zum Schreibtisch zurückkam, waren ihre Zugänge gelöscht.

Verheerende Folgen

Musks Vorgehen führte unter anderem zu einer Schließung großer Bereiche der Entwicklungshilfe-Behörde USAID - mit schon jetzt verheerenden Auswirkungen für notleidende Menschen in Entwicklungsländern. Von der Hungerhilfe in Afrika bis zum Wiederaufbau der Ukraine fehlt durch den De-facto-Wegfall des größten Geberlandes in der internationalen Gemeinschaft plötzlich Geld, Personal und Know-how. Auch die katholische Bischofskonferenz der USA musste 50 Stellen streichen, weil staatliche Subventionen ausbleiben, wie die New York Times berichtet.