Werden Trump jetzt die Hochhäuser weggepfändet?

Trumps Verteidiger argumentieren, ihr Mandant könne eine so hohe Summe „unter den gegebenen Umständen“ nicht beibringen. Das liege unter anderem daran, dass viele Kautionsgesellschaften bei 100 Millionen Dollar die rote Linie zögen, enorme Zinsen verlangten und darüber hinaus Immobilien-Besitz nicht als Sicherheit akzeptierten. Sie fordern darum so etwas wie einen Rabatt.

Wenig Zeit bleibt

Hier gewährte ihm die weltweit – unter anderem auch in Russland – tätige Versicherungsfirma Chubb ein entsprechendes Darlehen. Warum Chubb nicht auch im zweiten Bürgschaftsfall einspringen will, ist bisher unbekannt. Trump hat noch bis zum 25. März Zeit, um seinen Verpflichtungen nachzukommen. Wie das Gericht entscheiden wird, ist zum jetzigen Zeitpunkt offen.

Finanz-Fachleute halten es nicht für ausgeschlossen, dass Trump Vermögenswerte wie Hotels, Golfklubs oder eines seiner Hochhäuser in New York ins Spiel bringen wird, um Schaden abzuwenden. Der Haken daran: Geht das Firmenimperium in den Konkurs, müsste Donald Trump persönlich haften. Alternativ könnte er sich, so mit dem Fall vertraute Analysten, auch als zahlungsunfähig erklären.