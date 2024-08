"Kluger Kerl": Trump will Musk in sein Kabinett holen

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump zieht eine mögliche Berufung von Tesla-Chef Elon Musk in sein Kabinett oder als Berater in Betracht und stellt gleichzeitig Steuergutschriften für Elektroautos in Frage. "Er ist ein sehr kluger Kerl. Ich würde es auf jeden Fall tun, wenn er es machen würde", sagte Trump am Montag der Nachrichtenagentur Reuters auf die Frage, ob er in Erwägung zöge, Musk in eine Beraterrolle oder einen Kabinettsposten zu berufen.

Zudem plant Trump, die von der Regierung von US-Präsident Joe Biden eingeführten Regelungen zur Förderung der Produktion von Elektro- und Hybridfahrzeugen rückgängig zu machen. Er kündigte auch Maßnahmen an, um den Export von in Mexiko produzierten Fahrzeugen für den US-Markt durch neue Zölle zu erschweren.

Der Vizepräsidentschaftskandidat der Demokraten, Tim Walz , ist der Erfinder des Stempels "weird" für Ex-Präsident Trump – auf Deutsch in etwa: schräg, seltsam. Walz begann damit in einem Interview, und nach und nach nahmen alle prominenten Köpfe in der Partei die Losung auf. In Anspielung auf Walz sagte Trump nun: "Er ist seltsam." Trump machte sich auch über das Lachen der Präsidentschaftskandidatin der Demokraten, Kamala Harris, lustig. Bei der Präsidentenwahl am 5. November treten US-Vize Harris und Trump gegeneinander an.

Trump macht aktuell Wahlkampf im besonders hart umkämpften Bundesstaat Pennsylvania . Bei seinem Auftritt in einem Maschinenbauunternehmen in der Stadt York wies der 78-Jährige den Vorwurf der Demokraten zurück, "seltsam" zu sein. "Ich denke, wir sind extrem normale Menschen", sagte Trump über sich und seinen Vizekandidaten J.D. Vance.

Trump will Washington zur schönsten Hauptstadt der Welt machen

Der Republikaner versprach in seiner Ansprache außerdem, die US-Hauptstadt Washington zur schönsten "Hauptstadt der Welt" zu machen, sollte er wiedergewählt werden. Washington sei "schrecklich heruntergekommen, mit Graffiti beschmiert", sagte er. Er werde die Hauptstadt "sehr schnell" wieder in Ordnung bringen und sie sicher machen. Washington war in den USA einst wegen der hohen Kriminalitätsrate als "Mord-Hauptstadt" bekannt. In den 1990er-Jahren begann die Mordrate in der US-Hauptstadt zu sinken, in den vergangenen Jahren stieg die Zahl aber wieder deutlich an.

In seiner Rede, in der er sich unter anderem auf das Thema Energiepolitik konzentrierte, nahm Trump auch Bezug auf Deutschland. US-Vize Harris befinde sich auf einem "regulatorischen Jihad", um Kraftwerke in den USA abzuschalten. "Deutschland hat das vor ein paar Jahren versucht und ist seine politischen Anführer sehr schnell losgeworden", sagte Trump und nahm offenbar Bezug auf den Atomausstieg in Deutschland.