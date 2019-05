Donald Trump: Demokraten sehen neue Chance für Amtsenthebung

Mueller unterstrich, dass ihm durch eine im Justizministerium gepflegte Praxis die Hände gebunden gewesen seien: Amtierende Präsidenten genießen Immunität. Es sei laut US-Verfassung nicht Aufgabe der Justiz, das Fehlverhalten eines Präsidenten zu ahnden, so Mueller.

Viele Parlamentarier interpretieren das als kaum verklausulierten Appell an den Kongress, vom Recht auf „Impeachment“ Gebrauch zu machen. Nancy Pelosi, Top-Demokratin im Repräsentantenhaus, dem die Einleitung eines Amtsenthebungsverfahrens obliegen würde, will Trump dagegen 2020 an der Wahlurne bezwingen.