Es könnte ein weiterer historischer Moment werden - oder ein weiterer wirrer Auftritt: Donald Trumps mit Spannung erwartete Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dabei wird er natürlich über das aktuelle Zerwürfnis mit mehreren europäischen Staaten sprechen: Trump hatte bekanntlich am Wochenende angekündigt alle Nationen, die Soldaten auf die von ihm beanspruchte Insel Grönland entsandten, mit Zöllen in Höhe von zehn Prozent zu belegen. Die EU prüft bereits Gegenmaßnahmen, ein Handelskrieg droht.

Ursprünglich war der Auftritt des US-Präsidenten für 14.30 Uhr vorgesehen, doch der Abflug der Air Force One verspätete sich aufgrund eines Elektronik-Problems an Bord. Somit kam Trump rund drei Stunden später als geplant an, gegen 13:00 Uhr. Aktuell ist völlig offen, wann die Rede stattfinden wird, aber jedenfalls vor 17:30 Uhr.

Bis dahin begleiten wir Sie hier mit regelmäßigen Updates.