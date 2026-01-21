Ausland

Trump in Davos: USA waren "tote Nation", jetzt "heißestes Land der Welt"

LIVE
Donald Trump bei seiner Rede in Davos
Die mit Spannung erwartete Rede des US-Präsidenten beim Weltwirtschaftsforum hat begonnen. Alle Live-Updates zu Trumps Auftritt in Davos.
Von Johannes Arends
21.01.26, 14:35

Mit drei Stunden Verspätung kam US-Präsident Donald Trump heute Mittag im Schweizer Alpenort Davos an, um vor etlichen Verantwortlichen aus Politik und Wirtschaft beim Weltwirtschaftsforum eine Rede zu halten. An Themen mangelt es nicht: Trumps höchst umstrittener "Friedensrat", seine angekündigten Strafzölle gegen europäische Verbündete und die immer plastischer formulierten Annexionsdrohungen gegen Grönland bestimmten schon vor seiner Ankunft Gespräche vor Ort.

Grönland-Showdown in Davos? Trump ist in Zürich gelandet, Rede um 14.30 Uhr

Für den US-Präsidenten standen am Mittwoch Treffen mit mehreren europäischen Regierungschefs auf der Agenda, sowie eine Rede, die ursprünglich für 14:30 Uhr vorgesehen war. Trumps Abflug aus den USA verspätete sich allerdings, weshalb seine Rede kurzfristig verschoben werden musste.

Verfolgen Sie Trumps Auftritt im Live-Stream der Kollegen von Sky News sowie in unserem Live-Ticker:

LIVE

Live-Ticker: Trump-Rede in Davos

  • |Johannes Arends

    Trump gelandet

    Um 13:15 Uhr landete Donald Trump in Davos - und war offensichtlich überrascht von den Temperaturen (0 Grad).

    Mitgereist sind unter anderem US-Außenminister Marco Rubio, Trumps Stabschefin Susie Wiles, ihr Stellvertreter Stephen Miller und Regierungssprecherin Karoline Leavitt.

    U.S. President Donald Trump attends the World Economic Forum in Davos
  • |Johannes Arends

    Herzlich Willkommen!

    Es könnte ein weiterer historischer Moment werden - oder ein weiterer wirrer Auftritt: Donald Trumps mit Spannung erwartete Rede beim Weltwirtschaftsforum in Davos. Dabei wird er natürlich über das aktuelle Zerwürfnis mit mehreren europäischen Staaten sprechen: Trump hatte bekanntlich am Wochenende angekündigt alle Nationen, die Soldaten auf die von ihm beanspruchte Insel Grönland entsandten, mit Zöllen in Höhe von zehn Prozent zu belegen. Die EU prüft bereits Gegenmaßnahmen, ein Handelskrieg droht.

    Ursprünglich war der Auftritt des US-Präsidenten für 14.30 Uhr vorgesehen, doch der Abflug der Air Force One verspätete sich aufgrund eines Elektronik-Problems an Bord. Somit kam Trump rund drei Stunden später als geplant an, gegen 13:00 Uhr. Aktuell ist völlig offen, wann die Rede stattfinden wird, aber jedenfalls vor 17:30 Uhr.

    Bis dahin begleiten wir Sie hier mit regelmäßigen Updates.

Kommentare