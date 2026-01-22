Ausland

Donald Trump zieht sich mit Grönland-Kurs Ärger im Weißen Haus zu

Donald Trump steht mit zwei Männern, JD Vance und Marco Rubio, vor US-Flaggen.
Streit im Weißen Haus: Vize-Präsident JD Vance und Außenminister Rubio wollten in der Grönland-Frage einen Mittelweg.
22.01.26, 07:09

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Vorstoß von US-Präsident Donald Trump in der Grönland-Frage hat Insidern zufolge zu erheblichen Spannungen unter seinen engsten Beratern geführt. Demnach drängten Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio auf einen diplomatischen Mittelweg.

Trump: Grönland-Vereinbarung "für die Ewigkeit", interner Streit im Weißen Haus

Dagegen sei der stellvertretende Stabschef Stephen Miller offen dafür gewesen, eine Annexion und den Einsatz militärischer Gewalt als Optionen beizubehalten, hieß es unter Berufung auf zwei Quellen im Weißen Haus.

Dänemarks Außenminister zu Grönland-Annexion: "Wird nicht passieren"

Die Idee, Strafzölle als Druckmittel einzusetzen, sei von Handelsminister Howard Lutnick gekommen.

Mehr zum Thema

Donald Trump JD Vance Grönland
Agenturen, best  | 

Kommentare