Donald Trump zieht sich mit Grönland-Kurs Ärger im Weißen Haus zu
Streit im Weißen Haus: Vize-Präsident JD Vance und Außenminister Rubio wollten in der Grönland-Frage einen Mittelweg.
Der Vorstoß von US-Präsident Donald Trump in der Grönland-Frage hat Insidern zufolge zu erheblichen Spannungen unter seinen engsten Beratern geführt. Demnach drängten Vizepräsident JD Vance und Außenminister Marco Rubio auf einen diplomatischen Mittelweg.
Dagegen sei der stellvertretende Stabschef Stephen Miller offen dafür gewesen, eine Annexion und den Einsatz militärischer Gewalt als Optionen beizubehalten, hieß es unter Berufung auf zwei Quellen im Weißen Haus.
Die Idee, Strafzölle als Druckmittel einzusetzen, sei von Handelsminister Howard Lutnick gekommen.
