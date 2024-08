Was darf in einen Döner Kebab rein? Jetzt muss die EU entscheiden

Kein "Veggie-Döner" mehr

Der Internationale Dönerverband mit Sitz in Istanbul hatte eigentlich bereits vor zwei Jahren beantragt, Döner auf die EU-Liste garantiert traditioneller Spezialitäten zu setzen. Sollte dem stattgegeben werden, müssten Dönerspieße künftig in der gesamten EU nach einheitlichen Regeln hergestellt werden. Zudem würde die auch in Österreich übliche Verwendung von Kalb- und Jungrindfleisch sowie von Putenfleisch für die Dönerproduktion illegal werden. In dem Antrag heißt es nämlich, dass Döner aus Fleisch von mindestens 16 Monate alten Rindern oder Keulen- oder Rückenfleisch von mindestens sechs Monate alten Schafen zu bestehen hat. Sogenannte "Veggie-Döner", in die dann statt Fleisch vom Spieß, Kichererbsen-Laibchen, oder Schafkäse gestopft wird, wären natürlich ebenfalls nicht mehr möglich. Genau geregelt wäre damit auch, welche Zutaten für die Marinade zulässig sind, wie dick die Fleischscheiben zu sein haben und wie lange die mariniert werden müssen. Manches, was da in die in Massenproduktion hergestellten Döner-Spieße gepresst wird, käm ebenfalls auf den EU-Index. Was ansonsten von Joghurt bis Mayonaise und natürlich "mit scharf" in das Fladenbrot reingelöffelt wird, ist von dem Streit übrigens nicht betroffen.