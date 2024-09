Schüsse "in der Nähe": Donald Trump laut Sprecher in Sicherheit

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump ist Angaben seines Wahlkampfteams zufolge nach Schüssen "in seiner Nähe" in Sicherheit. Es war offiziell zunächst nicht klar, was sich genau ereignet hatte. Laut dem konservativen Boulevardmedium New York Post war es jedoch am Sonntag vor dem Golfklub in West Palm Beach im US-Bundesstaat Florida, in dem sich Trump aufhielt, zu einer Schießerei gekommen. Trump sei aber nie in Gefahr und auch nicht das Ziel gewesen.