Diese Länder haben die härtesten Abtreibungsgesetze in Europa

Vor gut 50 Jahren, exakt am 6. Juni 1971, brachen 374 Frauen im "Stern"-Magazin mit einem damaligen Tabu: "Wir haben abgetrieben", gaben sie da mutig zu - und forderten die Aufhebung des deutsche Verbotsgesetzes. Und so kam es dann auch. In weiten Teilen Europas setzte sich langsam eine Liberalisierung durch. Doch nicht überall, und mancherorts wurde das Rad der Zeit auch wieder zurückgedreht. Genau so, wie es nun auch in den USA kommen könnte. Ein KURIER-Überblick, in welchen europäischen Staaten die Gesetze immer noch äußerst restriktiv sind.

Malta: Das härteste Abtereibungsgestz Europas: Hier ist Abtreibung, egal aus welchen Gründen, illegal. Auch bei Minderjährigen und Vergewaltigungsopfern. Und auch wenn das Kind oder die Mutter sterben könnte/wird. Es drohen bis zu drei Jahre Haft.