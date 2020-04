Corona: Eingeschränkte Möglichkeiten zum Schwangerschaftsabbruch

Die Suche nach einer Klinik, in der Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt werden, war auch in Zeiten vor dem Coronavirus eher schwierig. Nach Angaben praktizierender Ärzte und der Österreichischen Gesellschaft für Familienplanung (ÖGF) gibt es in einigen Bundesländern nur je eine einzige Ordination, die den Frauen die Möglichkeit zur Abtreibung bietet. "Aus dem Burgenland haben wir zum Beispiel gar keinen Arzt gelistet", sagt Angela Tunkel von der ÖGF.

Nur ein Arzt in Tirol

In Tirol gibt es, wie auch in anderen Bundesländern, nur eine Praxis, in der ein Schwangerschaftsabbruch durchgeführt werden kann. Die Ordination von Hans Joachim Wolf. "Unser Betrieb läuft zur Zeit normal weiter und ich bin gesund", sagt Wolf. Würde er sich mit dem Coronavirus infizieren, müsste die Praxis aber für zwei Wochen schließen. Dann gäbe es in Tirol keine Möglichkeit zum Schwangerschaftsabbruch.

"Das aktuelle Problem ist ein altes. Es gibt in Österreich einen stark beschränkten Zugang in diesem Bereich und außerdem ist ein Abbruch mit sehr hohen Kosten verbunden", kritisiert Tunkel von der ÖGF.