Gewissensklausel: Wenn Ärzte Abtreibungen verweigern

In Italien verweigern 70 Prozent der Ärztinnen und Ärzten Abtreibungen, so eine Erhebung aus dem Jahr 2013. Die regionalen Unterschiede sind enorm. In Molise sind es etwa 93,3 Prozent, die sich auf ihr Gewissen berufen. In der autonomen Region Aostatal sind es bloß 13,3 Prozent.