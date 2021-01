Die Wahl der Qual: Corona-Hotspot Portugal wählt Präsidenten

Rettungswagen stehen Schlange

Aber es sind nicht nur die Zahlen, die inzwischen auch manch einem Corona-Skeptiker einen Schauer über den Rücken jagen. Die Bilder aus den Krankenhäusern sind erschreckend. Am Freitag standen Rettungswagen vor der Notaufnahme des Hospitals Santa Maria in Lissabon in einer Schlange, die sich kaum bewegte und immer länger wurde. Die Intensivbetten weisen bereits eine Auslastung von durchschnittlich rund 90 Prozent auf. Wichtige Operationen werden abgesagt, Ärzte und Krankenpfleger sind am Rande ihrer Kräfte.

"Wegen der Bilder konnte ich nachts kaum einschlafen", bekannte die TV-Journalistin Rita Ferro Rodrigues. Der liberale Präsidentschaftskandidat Tiago Mayan klagte: "In unseren Krankenhäusern herrscht eine Kriegssituation." Der Chef der Abteilung für Pneumologie am Universitätskrankenhaus Coimbra, Carlos Robalo Cordeiro, sagte der Zeitung "Público" am Sonntag: "Die Lage ist desaströs. Wir betreiben hier fast Katastrophen-Medizin. So etwas hat man noch nie gesehen, eine Tragödie."