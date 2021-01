EU-Vorsitz: Welcher Politikertyp ist Portugals António Costa?

Innenpolitisch hält sich Costa heute zwar in Umfragen stabil, aber es tun sich immer größere ideologische Gräben in der Frage auf, wie Portugal die Wirtschaft retten soll. Die linken Parteien, die seine Minderheitsregierung bis jetzt unterstützt haben, wollen die harte Budgetdisziplin in der Corona-Krise nicht mehr mittragen. Costa hat den Etat für 2021 nur mit Müh’ und Not durch das Parlament geboxt.

Doch er betont weiter, wie wichtig das Sparen sei. „Costa weiß, wie sehr sich die Disziplin bewährt hat“, sagt Esther Maca, stellvertretende österreichische Wirtschaftsdelegierte in Portugal. Costa konnte nach dem europäischen Rettungsschirm die Früchte der Vorgängerregierung ernten und Portugal in einen wirtschaftlichen Aufschwung führen.

Hart getroffen

Die Pandemie hat den Höhenflug jäh gestoppt, vor allem der wichtige Tourismussektor ist hart getroffen. Für 2020 erwartet Maca einen historischen Einbruch von acht Prozent. „Es wird zwei Jahre dauern, bis sich das Land wieder erholt“, sagt die Expertin.

Dass sich die EU vor Kurzem doch noch auf Budget und Corona-Hilfen einigen konnte, ist dabei eine riesige Erleichterung für Portugal – nicht nur, weil Costa diese Verhandlungen jetzt erspart bleiben. Bei einer Staatsverschuldung von 118 Prozent des BIP ist man auf die EU-Hilfen angewiesen.