"Angst": Warum Portugal bisher gut durch die Corona-Krise steuert

Und dennoch: Eine schlüssige Erklärung dürfte sein, dass Portugal sehr früh Maßnahmen ergriff. „Es ist die Angst. Deswegen verhalten sich die Leute einigermaßen vernünftig“, sagte Ana Girbal dem deutschen Spiegel, Epidemiologin in Lissabon und Direktorin beim Medizinmulti "Italpharm".

Zugang zum Gesundheitssystem für alle

Mit Präsident Marcelo Rebelo de Sousa ging bereits Anfang März das erste europäische Staatsoberhaupt freiwillig in Quarantäne. Gleichzeitig häuften sich die Schreckensmeldungen aus Spanien und Italien.

Portugal reagierte: Supermärkte ließen Gruppen nur noch in kleinen Gruppen eintreten. Die restlichen Einkäufer mussten diszipliniert Schlange stehen. Migranten, Flüchtlingen, aber auch Asylwerbern mit laufendem Verfahren wurde schneller Zugang zum Gesundheitssystem gewährt.

Portugal muss besonders vorsichtig sein, verfügt über vergleichsweise wenige Intensiv-Betten – 6,4 Betten für 100.000 Einwohner. In Deutschland sind es laut OECD-Studie 33,3, in Österreich 28,9, im Nachbarland Spanien 9,8. Und: Die Bevölkerung Portugals gehört zu den ältesten in Europa. Jeder Fünfte ist älter als 65 Jahre.