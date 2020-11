Die Vetokeulen-Schwinger in der EU haben Hochsaison

Europaministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) hat dafür „kein Verständnis“. Ebenso wenig wie für die Querlage Polens und Ungarns beim EU-Budget: „Es ist jetzt nicht der Zeitpunkt, nationale Befindlichkeiten auszuleben“, ärgert sich Edtstadler.

Die Regierungen von Viktor Orbán in Budapest und jene von Mateusz Morawiecki in Warschau stemmen sich mit ihrem Nein gegen einen neuen Mechanismus, der die Auszahlung von europäischen Fördergeldern an die Einhaltung rechtsstaatlicher Standards knüpft. Orbán sieht darin die Gefahr, wie er in einem Radiointerview sagte, „dass die Europäische Union zu einer Sowjetunion“ verkomme.