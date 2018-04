Die unmögliche Mission am Golan: Friedenshüter mitten im Krieg

Das ist nur ein Schlaglicht auf die Realität eines mehr als 30 Jahre andauernden UNO-Einsatzes auf dem Golan, der einst der Trennung Israels und Syriens galt. Und in dem die UNO-Blauhelme erst sehr spät die Möglichkeit erhielten, sich überhaupt zu verteidigen.

Seit Ausbruch des Bürgerkrieges in Syrien ist dieser Einsatz nicht mehr zufriedenstellend zu bewältigen. Die Truppentrennungszone der UNO wurde zum willkommenen Rückzugsgebiet für die Rebellen – der syrischen Armee war offiziell verboten, die Zone zu betreten.

Österreichische Blauhelme haben am Golan von Beginn des Einsatzes an eine zentrale Rolle gespielt – mangels Mandats (und Ausrüstung) de facto ohne jegliche Möglichkeit, im Ernstfall militärisch wirklich einzugreifen. Das galt auch für jene Blauhelme, die durch die vom Falter aufgedeckte Affäre ins Zwielicht geraten sind: Syrische Geheimdienstoffiziere starben im September 2012 im Feuer libanesischer Schmuggler. Die Österreicher, die vom Hinterhalt wussten, beobachteten ohne einzugreifen.

Damit aber folgten sie strikt den Vorschriften der UNO für diesen Einsatz. Im Kern lautete der: keine Einmischung in innersyrische Konflikte, strikte Neutralität.

Ein Jahr später, im Juni 2013, ziehen die Österreicher ab. Echte Verteidigungsbereitschaft war zu Zeiten der österreichischen Präsenz am Golan bis 2011 selten notwendig gewesen, Kritiker sind jedoch der Überzeugung, dass das UN-Mandat mit Ausbruch des Syrien-Konflikts verschärft werden hätte müssen. Als etwa im Jahr 2012 ein österreichischer Konvoi in Damaskus beschossen wurde, trugen die Soldaten nur Splitterschutzwesten, saßen in ungeschützten Bussen. Durch Glück gab es „nur“ zwei Verletzte auf Österreichischer Seite, Waffen zu tragen war den Soldaten verboten.

Kurz nach dem (wegen Wahlen auch innenpolitisch motivierten) Abzug der Österreicher begann in der UNO die Debatte, den Blauhelmen mehr Möglichkeiten zum Eingreifen, zumindest zur Selbstverteidigung zu geben. Seitdem wurde das UN-Mandat im Einsatz tatsächlich verschärft. UNDOF-Soldaten ist es endlich gestattet, sich mit schwereren Waffen zu verteidigen, etwa mit Maschinenpistolen.