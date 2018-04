Was man über die tödlichen Schüsse am Golan wissen muss

Wann hat die UNO von dem Vorfall erfahren?

Dem UNO-Sicherheitsrat ist die Sache seit Ende November 2012 bekannt. Der damalige UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hat den Vorfall in seinem halbjährlichen Bericht zu den Aktivitäten der Golan-Mission UNDOF (United Disengagement Observer Force) mit einem eigenen Punkt erwähnt: "Am 29. September sah UNDOF, wie neun syrische Sicherheitskräfte durch 13 bewaffnete Mitglieder der Opposition aus einem Hinterhalt in der Pufferzone getötet wurden, in der Nähe der UNO-Position Hermon South im Gebiet Mount Hermon."

Der damalige Verteidigungsminister Norbert Darabos (SPÖ) gab an, während seiner Amtszeit keine Kenntnis von dem Vorfall erlangt zu haben. "Ich bin in Kenntnis gesetzt worden vom ORF-Teletext", sagte Darabos nach Bekanntwerden der Videos am Freitagnachmittag.

Wie wurde der Vorfall intern gemeldet?

Falter-Chefredakteur Florian Klenk veröffentlichte via Twitter und Facebook eine interne Meldung der UNDOF-Kräfte zu dem Vorfall: Demnach hätten sich „bewaffnete Zivilpersonen (vermutlich Schmuggler)“ zuvor bei der UN-Position Hermon Base über einen „getöteten Esel“ beschwert und angekündigt, „Vergeltung zu üben“. In dieser Meldung ist auch davon die Rede, dass die neun Sicherheitskräfte in diesen Raum gefahren wären, um die Stellungen der Schmuggler anzugreifen. Dabei sei auch ein Schmuggler getötet worden. Laut dieser Darstellung hätte den Geheimpolizisten der Hinterhalt bewusst gewesen sein müssen. Die bisher bekannten Videobilder stehen allerdings im Widerspruch zu dieser Darstellung. Der "Casus Belli", ein toter Esel, wurde laut der Meldung unweit von Position „Hermon South“ gefunden.