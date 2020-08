Die Trump-Dämmerung: Zweifel am Geisteszustand des Präsidenten

All diese politischen Eskapaden werden von fast täglichen Auftritten vor der Presse begleitet, die von Kommentatoren oft nur noch als „wild“ klassifiziert werden. Offene Zweifel an der geistigen Verfassung des 74-Jährigen sind in den großen US-Medien allerdings nicht zu finden. Die New York Times etwa beschränkte sich neulich darauf, die unzusammenhängenden Halbsätze Trumps in voller Länge abzudrucken.

"Verschlechternde geistige Gesundheit"

Deutlicher dagegen wird etwa der Schriftsteller David Masciotra auf der bekannten politischen Website Salon. Trump leide an einer „schweren Form von Geisteskrankheit“. Masciotra beruft sich dabei auf eine Stellungnahme von 350 Psychiatrie-Experten an den US-Kongress, in der von Trumps „sich verschlechternder geistiger Gesundheit“ die Rede ist.

Anderswo will man von geistiger Verwirrung des Präsidenten nichts wissen. Radikale Haltungen und schockierende Aussagen seien nichts anderes als Trumps Taktik, um von seinem Versagen in der Corona-Krise abzulenken, kommentiert etwa das politische Online-Magazin Business Insider: Trump und seine Kampagnen-Manager würden einfach alles versuchen, um das Thema zu wechseln, „und dazu gehört auch, verrückte und dumme Dinge zu sagen“.