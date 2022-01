Die neue Doppel-Spitze der deutschen Grünen

Das hat auch persönliche Gründe: Lang wuchs als Tochter einer alleinerziehenden Mutter auf, die als Sozialarbeiterin in einem Frauenhaus arbeitete. Sie habe vielleicht nie "das eine Vorbild im klassischen Sinne" gehabt, sagt Lang, aber doch Menschen, die sie inspiriert hätten - wie eben ihre Mutter. "Ihre Wärme und Stärke haben mich immer begleitet." Auch die französische Feministin Simone de Beauvoir zählt sie auf und die US-Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez, die zeige, dass Klimaschutz ein soziales Anliegen sei, sowie die neuseeländische Regierungschefin Jacinda Ardern.

Fan von Eintracht Frankfurt

Wenn der Name Omid Nouripour (46) zu hören oder zu lesen war in den vergangenen Jahren, dann ging es meist um die großen internationalen Fragen: vom Vormarsch der Taliban in Afghanistan bis zum Umgang des Kreml mit seinen Kritikern. Nouripour ist Außenpolitiker aus Leidenschaft - und nun designierter Grünen-Chef. Er soll die frischgebackene Regierungspartei gemeinsam mit Ricarda Lang führen.