Die neue Bescheidenheit bei Chinas Volkskongress

Anders als bisher in der Luxuslimousine mussten die Delegierten dieses Mal im Zug oder Flugzeug zweiter Klasse anreisen. Die Hotelzimmer hatten billiger zu sein, großartige Blumenbouketts oder abendliche Lustbarkeiten bei Hummer und Sekt wurden gleich ersatzlos gestrichen.

Einigen Abgeordneten mag dies seltsam anmuten: Mindestens 200 von ihnen gelten als Dollarmilliardäre – und hätten locker im Privatflugzeug anreisen können. Doch den Reichtum schamlos zur Schau zu stellen, gilt unter der Führung des gestrengen Staats- und Parteichefs Xi Jingping als nicht opportun. Überhaupt, so gab sein Regierungschef Li Keqiang in seiner Grundsatzrede beim Volkskongress bekannt: "Weniger" sei für China die "neue Normalität" – weniger Wirtschaftswachstum als in den vergangenen Jahren (nämlich heuer nur 7 Prozent statt wie früher 10 Prozent); weniger Korruption; weniger Ineffizienz, weniger Verschwendung, aber auch weniger Umweltverschmutzung.