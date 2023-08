Die nächste Insel brennt: Tausende müssen Teneriffa verlassen

Auf der spanischen Kanaren-Insel Teneriffa sind mehrere tausend Menschen zum Schutz vor einem großflächigen Waldbrand evakuiert worden. Allein in den Gebieten von El Rosario und La Orotava wurden am Donnerstag über 2.800 Menschen in Sicherheit gebracht. Damit stieg die Zahl aller seit Ausbruch des Brandes am Mittwoch evakuierten Menschen auf rund 3.800.

