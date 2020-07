Die irre Welt des Neonazis von Halle

„Ich schmiss eine Granate in den Hof. Ich habe die Frau erschossen, als ich die Tür nicht aufbekam.“ Freimütig erzählt Stephan Balliet im Gerichtssaal, wie er zwei Menschen – eine 40 Jahre alte Frau und einen 20 Jahre alten Mann ermordete, weitere schwer verletzte.

Weil er die Frau als minderwertig empfunden habe, habe er ihr das Recht auf Leben abgesprochen. Sein zweites Opfer habe er irrtümlich für einen Muslim gehalten.

Mehr als neun Monate ist es her, dass er zum jüdischen Jom Kippur-Fest in eine Synagoge eindringen und dort alle betenden Juden erschießen wollte. Was geht in einem Menschen vor, der zu einer solchen Tat fähig ist? Seinen Mordzug mit einer Helmkamera filmt und online ins Internet streamt?

„Nach 2015 habe ich entschieden, nichts mehr für diese Gesellschaft zu tun, die mich mit Muslimen und Schwarzen ersetzt“, sagte er beim Prozessauftakt in Magdeburg – und bekam sofort eine Rüge der Richterin. „Ich werde hier im Saal keine Beschimpfungen von Menschen dulden und habe die Möglichkeit, Sie vom Verfahren auszuschließen. Ich dulde nicht, dass Sie im Saal Straftaten begehen und Menschen beleidigen!“, wies sie ihn zurecht.