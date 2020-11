Die gröten Anschläge in Österreich

Am 9. November 1977 entführten mehrere Angehörige der „Roten Armee-Fraktion“ den Wiener Textilindustriellen Walter Michael Palmers. Er wurde nach vier Tagen gegen ein Lösegeld von 31 Millionen Schilling freigelassen.

Wiens Baustadtrat Heinz Nittel bestieg vor seinem Reihenhaus in Wien-Hietzing seinen Dienstwagen, um zu den 1.-Mai-Feiern 1981 zu fahren. Kaum hatte er Platz genommnen, wurde durch das rechte Seitenfenster auf den Politiker geschossen. Nittel war sofort tot. Tage danach tauchte in Damaskus ein Flugblatt auf, in dem sich die palästinensische Befreiungsorganisation Al Asifah dazu bekannte, Nittel – der Präsident der Österreichisch-Israelischen Gesellschaft war – ermordet zu haben.

Am 29. August 1981 ereignete sich das erste Attentat in der Wiener Seitenstettengasse. Zwei Personen wurden bei einem Anschlag auf die Synagoge getötet und 18 Menschen verletzt. Die palästinensischen Täter wurden unmittelbar nach dem Anschlag gefasst, einer von ihnen gestand auch den Mord an Stadtrat Nittel.

Vier Tote und 30 Verletzte forderte ein Anschlag, der 1985 am Flughafen Schwechat verübt wurde. Drei schwer bewaffnete Terroristen warfen Handgranaten unter die vor dem Abflugschalter der „El Al“ wartenden Passagiere. Nach einer Verfolgungsjagd konnten zwei der Terroristen verhaftet werden, ein Palästinenser wurde erschossen.