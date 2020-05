Die Gewinner und Verlierer des Gaza-Konflikts

Am Ende des Tages wird Israel mit der Hamas verhandeln müssen. Die Waffen schweigen in Nahost. Immerhin. An der grundsätzlichen Problematik hat sich freilich (noch) nichts geändert. Aber: Die Gewichte haben sich verschoben.

Letztlich haben die israelischen Bomben Ägyptens Präsidenten Mursi ins Zentrum des Geschehens katapultiert. In enger Abstimmung mit den Amerikanern, die endlich wieder einmal Engagement in dem Konflikt zeigten, präsentierte er sich als pragmatischer Vermittler und als idealer Kontaktmann zur Hamas in Gaza. Diese nicht selbstverständliche Achse zwischen dem Muslimbruder und der US-Administration gibt Hoffnung.

Damit wird auch der Druck auf Israel steigen, die Gaza-Blockade zu beenden, was längst überfällig ist. Denn Mursi wird nur insoferne bei der Stange bleiben (können), als es zu Verbesserungen für die Palästinenser in dieser Küstenregion kommt. Israel sollte dem schon aus Eigeninteresse Rechnung tragen. Am Ende des Tages wird wohl auch ein Dialog mit der Hamas stehen müssen. So wie einst mit dem „Terroristen“ Yassir Arafat.

Von Walter Friedl