Gaza: Eskalation als Wahlkampftrick?

Während am Sonntag weiter Raketen auf Ziele in Israel und Gaza fielen, rätselte man in den Medien über die Gründe, warum der Konflikt sich gerade jetzt zuspitzte. Die Meinungen darüber, welche Seite die aktuelle Eskalation verschuldet hat, gehen ebenso auseinander, wie Spekulationen über die Gründe.

Schnell fiel das Argument, Israels Premier Benjamin Netanyahu wolle mit der Offensive gegen die Hamas, die er 65 Tage vor den Wahlen begonnen hatte, von innenpolitischen Problemen ablenken und den Fokus des Wahlkampfes auf Israels Sicherheit lenken. Ganz so einfach sei es aber nicht, meinen Experten. Die Wahl sei noch zu weit entfernt. Die Offensive könnte eher eine Abschreckung von Israels Gegnern nach dem Arabischen Frühling sein, der die Region neu ordnete. Israel wolle seine Vormachtstellung festigen, um als Staat überleben zu können.

Für die Palästinenserführung im Westjordanland, die Fatah, kommt der Zeitpunkt alles andere als gelegen. Am 29. November plant man in der UNO-Vollversammlung den Antrag auf Beobachterstatus. Palästinenser werfen Israel jetzt vor, dieses Bestreben untergraben zu wollen. Fakt ist, dass der Raketenbeschuss aus dem Gazastreifen in den letzten Wochen zugenommen hatte. Mit der Tötung des Hamas-Militärchefs am Mittwoch nahm die Eskalation dann ihren Lauf.