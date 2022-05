Wieder einmal war Polen der Eisbrecher: Als erster ausländischer Staatschef seit Beginn des russischen Einmarsches in die Ukraine am 24. Februar hielt Präsident Andrzej Duda am Sonntag eine viel bejubelte Rede im Parlament in Kiew. „Die freie Welt hat das Gesicht der Ukraine“, sagte der 50-Jährige unter dem Beifall der Abgeordneten. Sein Land werde „alles in seiner Macht stehende tun, um der Ukraine zu helfen, Mitglied der Europäischen Union zu werden“.