EU will Europas Rüstungsindustrie jetzt auf Kriegswirtschaft trimmen

Und für erheblichen Streit dürfte zudem noch ein Plan sorgen: Die EU-Kommission will nämlich Rüstungskonzerne bei Knappheiten in Europa dazu zwingen, die Munition statt an Staaten außerhalb der EU an die EU-Mitgliedsländer zu liefern.

Lieferungen an Nicht-EU-Länder müssten warten. „Europe First“ hieße also die Devise – dass die gewinnorientierten Rüstungsbetriebe dies wortlos hinnehmen werden, wird in Brüssel massiv bezweifelt.