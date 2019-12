Die einstigen roten Hochburgen

Der Geschichte des Niedergangs der Sozialdemokratie wurde mit den britischen Unterhauswahlen ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Ein besonders dramatisches, zählte doch Labour zu den stolzesten Parteien der internationalen Sozialdemokratie – und das Vereinigte Königreich ist das (je nach Zählung) zweit- bzw. drittgrößte europäische Land. Nun hat die Labour Party ihr schlechtestes Ergebnis seit der Wahl von 1983 eingefahren – die wiederum der Partei die schwerste Niederlage seit Ende des Ersten Weltkriegs eingebracht hatte. 209 Sitze (von 650) waren es damals, jetzt sind es gerade noch 203.

In den Neunzigerjahren war Tony Blairs „New Labour“ gar ein Role Model für die damals schon angeschlagene und nach Blutauffrischung suchende Sozialdemokratie, Stichwort „Dritter Weg“. Heute können Pamela Rendi-Wagner & Co. von Jeremy Corbyn nur ex negativo lernen: So geht es sicher nicht.