Einreise nach Großbritannien soll künftig Geld kosten

Unterdessen hat Österreich wegen der Verbreitung der indischen Corona-Variante ab 1. Juni erneut ein Landeverbot für Flugzeuge aus Großbritannien verhängt. Ein solches war bereits zwischen Dezember und März in Kraft, um das Einschleppen der britischen Corona-Mutation zu verhindern. Mit dem neuerlichen Verbot dürfen nur österreichische Staatsbürger und Menschen mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt einreisen. Bereits am Dienstag wurde das Vereinigte Königreich allerdings auf die Liste der Virusvarianten-Gebiete gesetzt, auf der etwa auch Indien, Brasilien und Südafrika stehen.

Die zuerst in Indien entdeckte und besonders ansteckende Variante hat sich in Großbritannien ausgebreitet. Johnson hat bisher keine Änderung seines Plans, in England ab 21. Juni alle Corona-Maßnahmen aufzuheben, angekündigt. Britische Medien berichteten aber am Montag, dass die Regierung ohne öffentliche Ankündigung ihre Corona-Richtlinien für acht englische Orte, die von der Variante betroffen sind (etwa Leicester und Bolton), online änderte. Ein- und Ausreisen, wenn nicht essenziell, soll dort vermieden werden; von Treffen im Inneren wird ebenfalls abgeraten.