Die Cyberarmee im Hungerstaat

Und "Koordinierungsabteilung 350/35" führt schließlich zusammen, was als zentrale Angriffsplanung angesehen wird. "Ihr allein gehören 1700 Mann an", berichtet der deutsche Netzexperte Peter Welchering dem KURIER. Ein Großteil von ihnen agiert von China aus. "Sie sind in der Grenzstadt Dandoong stationiert und nutzen dort die breitbandige Netzanbindung des chinesischen Militärs", sagt Welchering.

Das offizielle Nordkorea hat jede Verwicklung in den Hackerangriff auf den Sony-Konzern in Hollywood zurückgewiesen. Tatsache aber ist: Die Satire "The Interview", in dem Nordkoreas Diktator Kim Jong-Un durch den Kakao gezogen wird, läuft nun doch nicht in den Kinos. War es also virtuelle Notwehr aus einem Land, wo man schon bestraft wird, wenn man ein Titelbild mit Kim Jong-Un auf der Seite 1 zusammenfaltet?

Tatsache ist auch, dass Nordkorea seine Cyberkapazitäten mit aller Macht ausbaut. "Angesichts von Nordkoreas trister Wirtschaftslage sieht das Regime offensive Cyber-Operationen als kostengünstigen Weg, asymmetrische, militärische Optionen zu entwickeln", warnte das US-Verteidigungsministerium heuer in einem Bericht. Anders gesagt: Mit seinem Nuklear-Potenzial mag Nordkorea drohen. Seine Cybertruppe aber wird eingesetzt – auch um Geld zu holen. Wie zuletzt 2011, als ein nordkoreanischer Hackerring sechs Millionen Euro Preisgeld aus südkoreanischen Onlinespielen stahl.