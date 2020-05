US-Druck auf Teheran und Moskau

Auch beim Auftritt von US-Vizepräsident Joe Biden in Berlin spielte das Attentat auf die US-Botschaft in Ankara eine wichtige Rolle. Biden war am Freitagnachmittag erstmals offiziell in Berlin. Es war der bisher höchste Deutschland-Besuch eines US-Repräsentanten während der Präsidentschaft Obamas. Biden war zwar schon in Deutschland, hatte aber die Hauptstadt bei vorhergehenden Besuchen ausgelassen. Biden gilt nach Obamas Wiederwahl mehr denn je als sein engster Vertrauter und Krisenmanager auch in außenpolitischen Fragen – noch dazu, wo das US-Außenministerium gerade von Hillary Clinton zu John Kerry übergeht.

Kanzlerin Merkel äußerte im gemeinsamen Statement vor dem nachmittäglichen Treffen im Kanzleramt „Bestürzung“ über das Attentat in Ankara. Im Gespräch ging es natürlich auch um die Krisenherde Syrien und Mali und die internationalen Verstrickungen derselben. Als bilaterales Hauptthema stand die transatlantische Freihandelszone auf der Agenda. Die Gespräche darüber gewinnen angesichts des raschen und nachhaltigen wirtschaftlichen und politischen Aufstiegs der Schwellenländer unter Führung Chinas zunehmend an Bedeutung.

Biden, der inhaltlich im an das Treffen anschließenden Statement nichts sagte und nur höflich seine Freude über das „Wiedersehen mit Berlin“ und mit Merkel artikulierte, wird am Samstag der wichtigste Teilnehmer an der alljährlichen Münchner Sicherheitskonferenz sein. Bei der widmen sich über 40 Minister und 300 Experten aus 50 Ländern den gleichen Themen, wobei die US-Unterstützung Israels im sich weiter verschärfenden Konflikt mit dem Iran und Syrien intensiv debattiert werden dürfte.