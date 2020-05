In Israel wächst die Angst vor Assads Arsenal

Wenn Israel nicht kommentiert, kann man davon ausgehen, dass etwas im Busch ist. Was diesmal so konsequent weder bestätigt noch dementiert wird, sind Angriffe der israelischen Luftwaffe auf ein oder auch zwei Ziele innerhalb Syriens. Ein syrischer Diplomat drohte Israel, es gebe „die Option mit einem Überraschungsangriff zurückzuschlagen“. Kettenrasseln auch in Teheran: Der Luftangriff werde „bedeutsame Folgen für die israelische Stadt Tel Aviv“ haben, sagte ein Vizeminister. In Israels Bevölkerung wächst die Angst vor einem neuen Krieg.

Die Führung in Damaskus spricht davon, dass ein militärisches Forschungszentrum in der Stadt Jarmiya nahe Damaskus Ziel des Luftschlags gewesen sei. Von zwei Toten und fünf Verletzten ist die Rede. Der Angriff habe sich in den Morgenstunden des Mittwoch ereignet. Die Einrichtung war seit Tagen zwischen regierungstreuen Kräften und Rebellen umkämpft gewesen – und (inoffiziellen Meldungen zufolge) ein Lagerort für chemische Waffen.

Die syrischen Rebellen berichteten zugleich von einem anderen Ziel, das die Israelis einige Stunden zuvor bombardiert hätten. Nämlich einen Konvoi, beladen mit Raketen für die mit dem Regime verbündeten Hisbollah, auf dem Weg in den Libanon. Davon gingen auch US-Behörden aus, die diesen Luftschlag bestätigten. Die Fahrzeuge seien mit hoch modernen Luftabwehrraketen beladen gewesen, die es der israelischen Luftwaffe unmöglich gemacht hätten, jederzeit auf den Süden des Libanon zuzugreifen. Die libanesische Armee bestätigte, dass 16 israelische Kampfjets den Luftraum verletzt hätten.