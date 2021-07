Die andere Epidemie, die vor allem junge Amerikaner tötet

Und diese Unternehmen haben jetzt nach jahrelangen Verhandlungen eingewilligt, Wiedergutmachung zu leisten, für die verheerenden Schäden, die ihre Präparate verursacht haben.

Milliarden-Deal

26 Milliarden Dollar werden sie in den nächsten Jahren an die US-Bundesstaaten auszahlen. Diese leiten dann das Geld an betroffene Regionen weiter. Finanziert werden soll alles, von Entzugskliniken bis zu Aufklärungskampagnen oder Sozialprogrammen. Nun müssen die Staaten zustimmen, damit der Deal über die Bühne gehen kann und damit auch die Hunderten Gerichtsverfahren gestoppt werden, die zur Zeit überall in den USA gegen verantwortliche Unternehmen laufen. Andere Pharmariesen aber, wie der Opioid-Hersteller Purdue, verhandeln ihre eigenen Entschädigungsdeals.

Viele betroffene Regionen brauchen Hilfe notwendiger denn je. Corona, vor allem aber die Gegenmaßnahmen wie Lockdowns, sind zum Treibsatz der Drogen-Epidemie geworden. Soziale Isolation und fehlender Zugang zu Kliniken, die entweder gesperrt oder überlastet waren, waren für die Drogenkranken tödlich.