Wer hat Vorrang beim Gas: Haushalte oder Industrie?

Das hatte bei ihrem Co-Parteichef Lars Klingbeil vor zwei Wochen noch ganz anders geklungen: Er sagte da noch, dass „wir auch im privaten Bereich sparen müssen“ und das Ziel sein müsse, das Gas für die Industrie nicht zu rationieren.

Daran zeigt sich, wie emotional die Rationierungsdebatte ist. Nach zwei Jahren Pandemie will derzeit kein Politiker verantworten, Schüler wieder in den Heimunterricht zu schicken, weil die Schulgebäude zu kalt sind.

Dementsprechend verhalten gab man sich tags darauf in Habecks Ministerium. „Niemand soll frieren“, stellte man klar. Er habe den Schutz der privaten Verbraucher nicht infrage stellen wollen, auch eine Änderung des Notfallplans sei nicht angedacht.

Was man aber plane, seien Standards zum Energiesparen. Das heißt, dass man Bürger zum Energiesparen verpflichten will: Über das erneuerte Energiesicherungsgesetz kann die Regierung nämlich etwa Temperaturvorgaben beim Heizen absenken oder Firmen verpflichten, Mitarbeiter ins Home Office zu schicken – ins Warme also.