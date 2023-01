Deutschland wartet auf Entscheidung über Lambrechts Nachfolge

Nach dem Rücktritt der deutschen Verteidigungsministerin Christine Lambrecht wird erwartet, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (beide SPD) am Dienstag die Entscheidung über Nachfolge verkündet. Arbeitsminister Hubertus Heil kündigte am Montagabend in einer Fernsehsendung an, der Kanzler werde die Personalie schnell - "nämlich morgen" - bekanntgeben.