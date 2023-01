Deutsche Verteidigungsministerin Lambrecht tritt zurück

So machte ein Foto ihres Sohnes auf Mitreise in einem Bundeswehrhubschrauber Negativschlagzeilen. Jüngst sorgte sie für Irritationen mit einer auf Instagram verbreiteten Neujahrsbotschaft, in der sie begleitet von Silvesterfeuerwerk über den Ukraine-Krieg sprach.

Wer Lamprechts Nachfolgerin oder ihr Nachfolger wird, ist noch nicht bekannt. Kanzler Scholz dürfte sich im Laufe des Tages dazu äußern.