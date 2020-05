Verteidigungsministerin im dauernden Krisenmodus

Stell dir vor, es ist Krieg, und keiner kommt hin", spottete in Variation der alten Linksparole die ZDF-"Heute-Show" über die Bundeswehr und ihre Chefin Ursula von der Leyen. Deren durch mehrere Krisenherde gleichzeitig aufbrechenden Defizite sind eine Realsatire der gefährlicheren Art – auch für die Ambitionen der CDU-Politikerin. Vor allem "ihre" Luftwaffe blamiert derzeit Europas größtes Industrieland.

Die ganze deutsche Waffenhilfe für die Kurden gegen die IS-Milizen ging zwar in einen der uralten Transporter. Für diesen Irak-Flug brauchte man aber sieben Tage: Zwei eigene und ein niederländischer Ersatz-Flieger streikten. Auch die Hilfe gegen die Ebola-Epidemie in Westafrika kam wegen eines Flugzeugausfalls später an als erhofft.

Auch Soldaten sind überlastet: Die Bediener der "Patriot"-Abwehrraketen an der türkisch-irakischen Grenze sind längst ablösereif, aber nicht ausreichend ersetzbar.

Von den Kampfjets ist nur weniger als die Hälfte einsatzbereit, obwohl sie im Baltikum für dessen verstärkten NATO-Schutz mitsorgen. Am übelsten steht es um die Hubschrauber: Von keinem der vier Typen sind mehr als 30 Prozent verfügbar. Von den 33 Helikoptern für die Kriegsschiffe fliegt nur einer, was die UN-Überwachungsaufträge auf See gefährdet.