Deutschland trägt Kippa: Solidarität gegen Judenfeindlichkeit

Schuster spricht auch über Islam-Feindlichkeit

"Es reicht", betonte der Zentralratspräsident. Ein "Weiter-so" dürfe es nicht geben. "Wir haben uns in Deutschland viel zu gemütlich eingerichtet. Ein bisschen Antisemitismus, ein bisschen Rassismus, ein bisschen Islam-Feindlichkeit - ist doch alles nicht so schlimm? Doch, es ist schlimm", sagte Schuster. "Deshalb fordere ich 100 Prozent Respekt." Zuvor hatte Schuster auch ein klares Wort der Muslime gegen den Antisemitismus in den eigenen Reihen verlangt.

"Es ist fünf vor zwölf. Es wird in Berlin langsam ungemütlich. Aber noch haben wir nicht solche Verhältnisse wie in Frankreich oder Belgien", sagte der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Gideon Joffe. Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) sagte: "Antisemitismus hat in unserer Stadt keinen Platz". Der CDU-Fraktionsvorsitzende in Bundestag, Volker Kauder, betonte, Deutschland akzeptiere den Antisemitismus nicht. "Diejenigen, die hier leben wollen, müssen das auch wissen."

Angriffe wegen der Kippa

"Hier zu sein, ist für mich eine gute Sache", sagte Till Jehoshua, ein Demonstrationsteilnehmer in Berlin. Er sei schon mehrmals angegriffen worden, weil er eine Kippa getragen habe. "Das darf nicht zur Regel werden in Deutschland." Auch viele Frauen hatten sich eine Kippa aufgesetzt. "Ich will zeigen, dass jeder in Berlin frei leben sollte - egal welcher Couleur", sagte Doro Faxel vor dem Gemeindezentrum.

Eine kleinere Demonstration gegen Antisemitismus in Berlin-Neukölln wurde abgebrochen, weil sich die Teilnehmer durch Passanten bedroht fühlten. Einer der Störer entriss einem Demonstranten eine Israel-Fahne. In der Gegend um den Hermannplatz leben viele arabischstämmige Menschen.