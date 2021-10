Deutschland: SPD regiert mit Linke in Mecklenburg-Vorpommern

Die SPD in Mecklenburg-Vorpommern wechselt nach 15 Jahren ihren Regierungspartner: Ministerpräsidentin Manuela Schwesig, die mit ihrer SPD Ende September die Landtagswahl klar gewonnen hatte, kündigte am Mittwoch Koalitionsverhandlungen mit der Partei Die Linke an. Der bisher mitregierenden CDU bleibt somit die Oppositionsrolle.

Die von Schwesig geleitete Verhandlungsgruppe hatte zuvor Gespräche mit CDU und Linke sowie Grünen und FDP als möglichen Regierungspartnern geführt.