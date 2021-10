"Cannabis für alle" könnte mit Ampel-Koalition Realität werden

Indem man Cannabis legalisiere, könne man den Handel mit verunreinigtem Haschisch unterbinden, so der SPD-Mann, der in einem möglichen Koalitionsvertrag für einen dementsprechenden Passus „zur legalen und kontrollierten Abgabe“ wirbt.

Anderer Meinung ist das CDU-geführte Gesundheitsministerium. Es habe sich nichts an der Einschätzung geändert, dass Cannabis keine ungefährliche Substanz sei, so ein Sprecher. Der Vorsitzende der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, befürchtet wiederum die Folgen im Straßenverkehr: „Wenn demnächst auch noch Bekiffte am Straßenverkehr teilnehmen, bekommen wir ein Problem.“

Ob Joints in Deutschland künftig legal zu kaufen sind, wird sich demnächst zeigen. Am Freitag wollen SPD, Grüne und FDP ihre Sondierungen beenden, danach müssten ihre Parteigremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen beschließen.