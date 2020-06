SPD-Mann will Krim-Annexion "legalisieren"

In der Früh Kiew, am Nachmittag Moskau – und am Abend dann kurzfristig anberaumt noch ein Gespräch mit Russlands Präsident Wladimir Putin, der zuvor noch gegen die USA gedonnert hatte, Washington wolle Russland unterwerfen. Deutschlands Außenminister Frank-Walter Steinmeier hatte einen heftigen Dienstag (siehe unten). Kiew sieht Moskau hinter dem permanenten Bruch des Waffenstillstandsabkommens in der Ostukraine; Moskau beschuldigt Kiew. Zwei Seiten eines Konflikts an einem Tag.

Und daheim: Da ist der Streit über die heftige Kritik an Russlands Präsident Putin, mit der Kanzlerin Merkel am Wochenende Deutschland und die Welt auf eine andauernde Konfrontation mit ihm einstimmte, voll entbrannt. Merkel hatte nach dem letzten Vier-Stunden-Gespräch mit Putin in einer dramatischen Verschärfung ihrer Tonlage vor einem „Flächenbrand“ gewarnt, der sich aus dem Konflikt um die Ostukraine zu entzünden drohe. Damit hatte sie in Sydney begründet, warum der Westen gegen Putins neurussische Expansionspolitik standhaft bleiben müsse – angesichts einer Verstärkung der separatistischen Verbände innerhalb der Ukraine über die Grenze zu Russland und eskalierender Gefechte entlang der gesamten Front.

In der deutschen Politik und den Medien bekam sie dafür überwiegend Zustimmung, aber auch Kritik: Am heftigsten missbilligte Matthias Platzeck, Vorsitzender des halbstaatlichen Vereins „ Deutsch-Russisches Forum“, den Umgang mit Putin. Der Ex-SPD-Chef und Ex-Ministerpräsident von Brandenburg forderte gar die nachträgliche Legalisierung der Annexion der Krim durch Russland („... muss nachträglich völkerrechtlich geregelt werden, so dass sie für alle hinnehmbar ist“, etwa durch eine Wiederholung des Referendums unter OSZE-Aufsicht). Auch die Rückkehr von Donezk und Luhansk in den ukrainischen Staatsverband sei kaum vorstellbar: „Der Klügere gibt auch mal nach.“

Platzeck sprach von einer „Situation am Rande der Irreparabilität, aus der wir herauskommen müssen.“ Moskau vermisse „Respekt auf Augenhöhe für ihre Angst vor der Einkreisung durch die NATO, kluge Politik hätte die einbeziehen müssen“.