Deutschland: Scholz-Doppelgänger dringend gesucht

Auf die Frage, wieso sich bisher niemand gemeldet habe, antwortete Florstedt in einem Interview der Süddeutschen Zeitung: „Ich vermute, viele haben Angst, dass man sie in den sozialen Medien verwurstet. Damals bei Merkel war das noch nicht so extrem.“

Gebucht werden Florstedts Doubles vor allem für Werbespots, Satire-Shows und Firmenveranstaltungen wie etwa Weihnachts- und Betriebsfeiern. Je nach Veranstaltung verdiene ein Double pro Aufritt 800 Euro bis 2.000 Euro. „Das ist teilweise sehr, sehr unterschiedlich.“

Ob das mit einem Scholz-Doppelgänger denn noch etwas werde, jetzt wo der Politiker Kanzler ist? „Ich gebe die Hoffnung nicht auf.“