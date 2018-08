Warum der Rechtsextremismus in Sachsen besonders verbreitet ist

Die Szene wurde in der Vergangenheit stark unterschätzt, erklärt Hans Vorländer, Politikwissenschaftler und Direktor des Zentrums für Verfassungs- und Demokratieforschung an der TU Dresden, im Gespräch mit dem KURIER. Er erinnert an das Zitat des ehemaligen Landeschefs Kurt Biedenkopf (CDU), wonach Sachsen immun gegen Rechtsextremismus sei. „Eine völlige Fehleinschätzung“. Das Grundproblem bestand schon in der Endphase der DDR, erklärt der Politologe. „Skinhead-Bewegungen im Umfeld von Fußball-Vereinen, die lange unterdrückt wurden, beachtete man nicht mehr. Doch durch das Vakuum an Autorität, den Zusammenbruch der alten Ordnung ist eine Leere eingetreten – genau da sind sie hineingestoßen.“

Besonders erfolgreich waren sie in Ostsachsen, an der Grenze zu Polen und Tschechien: „Es gab wenig Arbeitsplätze, kaum Zivilgesellschaft und keine demokratischen Parteien, die vor Ort gearbeitet haben.“ Dort ging auch die NPD hinein, baute eine Struktur auf, sprach vor allem junge Männer an, die keine sonstigen Vereine hatten. 2004 schaffte es die Partei in den Landtag, 2014 flog sie raus – bis auf ein paar harte Mitglieder verlief der Übergang zur AfD fließend, so Vorländer.